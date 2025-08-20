Ergebnis 6. Spieltag SFC Stern 1 sichern sich engen 2:1-Sieg gegen VFC Plauen
Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den VFC Plauen.
Berlin/MTU. Am Sonntag haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).
In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.
Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Schulz (72.) erzielt wurde.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr
- Austragungsort: Berlin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 6
SFC Stern 1 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 72
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die SFC Stern 1 rutschten somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen
SFC Stern 1: Salihovic – Bassey, Zimpel, Wolf, Jakupovic, Alhasan (88. Pantos), El Khanji (88. Mirchev), Aydin, Wundram (46. Garbulowski), Gefrörer, Özkaya
VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (87. Zapf), Plank, Liebig, Schulz, Tauscher, Wunderlich, Petzold
Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75