Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Am Sonntag haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Schulz (72.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die SFC Stern 1 rutschten somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Bassey, Zimpel, Wolf, Jakupovic, Alhasan (88. Pantos), El Khanji (88. Mirchev), Aydin, Wundram (46. Garbulowski), Gefrörer, Özkaya

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (87. Zapf), Plank, Liebig, Schulz, Tauscher, Wunderlich, Petzold

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75