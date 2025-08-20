Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Triumph über den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Mohammad Alhasan, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Berliner Mannschaft den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Gefrörer, Wolf, Bassey, Jakupovic, Zimpel, Aydin, Wundram (46. Garbulowski), El Khanji (88. Mirchev), Özkaya, Alhasan (88. Pantos)

VFC Plauen: Teufel – Spörl (69. Schulz), Liebig (84. Richter), Krantz, (69. Walzel), Burdusudis (87. Zapf), Petzold, Wunderlich, Plank, Schulz, Tauscher

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75