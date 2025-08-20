Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimsten die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

1:1 für SFC Stern 1 und VFC Plauen – Minute 72

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mohammad Alhasan (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die SFC Stern 1 rutschten somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Aydin, Zimpel, Gefrörer, Bassey, Alhasan (88. Pantos), Wolf, El Khanji (88. Mirchev), Jakupovic, Özkaya, Wundram (46. Garbulowski)

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Wunderlich, Petzold, Plank, Burdusudis (87. Zapf), Schulz, Tauscher

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75