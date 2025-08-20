Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhr der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SC Borea Dresden nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener mussten gleich nach Beginn der zweiten Spielhälfte die Führung wieder abgeben. Toni Niklas Wunderlich sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

SC Borea Dresden und VFC Plauen – 1:1 in Minute 90+3

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Goebel, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Semar, Walther (64. Shafei), Mätzler, Exner, Schulze, Fröhlich, Mikulsky, Mende (82. Wagner)

VFC Plauen: – Wunderlich, Liebig, Tauscher, Schulz, Langer, Koumpous, Plank, Burdusudis, Ibisevic (54. Bammler)

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40