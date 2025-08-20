Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen fuhr der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der SC Borea Dresden nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (40.). Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit verspielten die Hausherren ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

SC Borea Dresden Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 90+3

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Goebel, Semar, Mende (82. Wagner), Schulze, Mätzler, Walther (64. Shafei), Fröhlich, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mikulsky, Exner

VFC Plauen: – Koumpous, Plank, Schulz, Wunderlich, Burdusudis, Langer, Ibisevic (54. Bammler), Tauscher, Liebig

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40