Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhr der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Norman Zschach am Ende der ersten Halbzeit, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Plauener mussten direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit die Führung wieder abgeben. Toni Niklas Wunderlich sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

93. Minute SC Borea Dresden und VFC Plauen im Gleichstand – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Schulze, Goebel, Walther (64. Shafei), Semar, Mende (82. Wagner), Fröhlich, Exner, Mikulsky, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mätzler

VFC Plauen: – Ibisevic (54. Bammler), Schulz, Tauscher, Langer, Wunderlich, Koumpous, Plank, Liebig, Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40