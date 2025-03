Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:5) verließ der SC Borea Dresden am Samstag das Spielfeld in Dresden. Die Tennis Borussia Berlin U19 fuhr siegreich nach Hause.

Dresden/MTU. Die 23 Beobachter haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SC Borea Dresden ein ernüchterndes 1:7 (0:5) hinnehmen musste.

Spieler Nummer 19 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Spieler Nummer 19 (10.) erzielt wurde.

SC Borea Dresden sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 10

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marwin Renk. konnte gleich drei mal in Minute 20, 26 und 31 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SC Borea Dresden. In Minute 65 gelang es Spieler Nummer 19 noch, die Ehre der Dresdner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. traf für Berlin in Minute 82. Spielstand 6:1 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Spieler Nummer 17, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:7 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – Tennis Borussia Berlin U19

SC Borea Dresden: Renk – Fouad (57. Müller), Schulze, Neimi, (57. Shafei), Knötzsch (84. Mikulsky), Fröhlich, Mätzler, Yehia Nabil Khaled, Wittke (30. Förster)

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (5.), 0:2 (10.), 0:3 (20.), 0:4 (26.), 0:5 (31.), 1:5 Mattis Schulze (65.), 1:6 (82.), 1:7 (89.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Sören Weise, Lukas Prasser; Zuschauer: 23