Am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem SC Borea Dresden ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den VFC Plauen.

Dresden/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SC Borea Dresden nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Nach Anstoß zur zweiten Halbzeit dauerte es nicht allzu lange, bis die Plauener ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Toni Niklas Wunderlich den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

SC Borea Dresden und VFC Plauen – 1:1 in Minute 90+3

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mätzler, Exner, Fröhlich, Semar, Mende (82. Wagner), Goebel, Schulze, Mikulsky, Walther (64. Shafei)

VFC Plauen: – Schulz, Tauscher, Liebig, Ibisevic (54. Bammler), Plank, Burdusudis, Langer, Koumpous, Wunderlich

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40