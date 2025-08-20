Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimste der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Im Spiel zwischen Dresden und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Dresden.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (40.). Die Plauener mussten direkt nach Anstoß zur zweiten Hälfte die Führung wieder abgeben. Toni Niklas Wunderlich sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

SC Borea Dresden und VFC Plauen – 1:1 in Minute 90+3

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Fröhlich, Mikulsky, Schulze, Mende (82. Wagner), Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Exner, Walther (64. Shafei), Semar, Goebel, Mätzler

VFC Plauen: – Wunderlich, Liebig, Schulz, Tauscher, Langer, Ibisevic (54. Bammler), Koumpous, Plank, Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40