Für den Gastgeber SC Borea Dresden endete das Spiel gegen den FC Hertha 03 am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Dresden/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SC Borea Dresden und FC Hertha 03 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 23 Fußballfans waren im Stadion Bodenbacher Str. live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem fünf Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – FC Hertha 03

SC Borea Dresden: Borschel – (59. Park), Mende, Exner, Yehia Nabil Khaled (83. Mikulsky), Müller (46. Schulze), Knötzsch (83. Wagner), Skrabalek, Goebel, Shafei (46. Semar), Fröhlich

FC Hertha 03: Dieye (38. Kiwus) – Ögüt, Dögenci, Sperling (66. Güler), Steinrücken, Beresh (46. Van-Dunem), Sylla (79. Dimitriou), Bunger, Kirakos, Strana (79. Meki), Kozian

; Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Karl Krompaß, Daria Köhler; Zuschauer: 23