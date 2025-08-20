Die SFC Stern 1 erringten am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Emre Özkaya für Stern traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Berliner konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Gefrörer, Aydin, Wolf, Jakupovic, Bassey, Wundram (46. Garbulowski), Alhasan (88. Pantos), Özkaya, El Khanji (88. Mirchev), Zimpel

VFC Plauen: Teufel – Petzold, Wunderlich, Schulz, Liebig, Plank, Burdusudis (87. Zapf), Tauscher

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75