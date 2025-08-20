Ergebnis 1. Spieltag Knapper Erfolg: FC Mecklenburg Schwerin U19 gewinnt 3:2 gegen VFC Plauen
Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhr der FC Mecklenburg Schwerin U19 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.
Schwerin/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.
Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).
FC Mecklenburg Schwerin U19 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plauener aber nicht mehr wettmachen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Shalabai, Domres (46. Pischel), Henke, Hartig, Rühlke, Elgezawy (83. Jaap), Röpke, Szulczyk (70. Bilson), Zellmann, Fuchs (83. Barati)
VFC Plauen: – Burdusudis, Tauscher, Petzold, Koumpous, Liebig, Wunderlich, Plank, Langer
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65