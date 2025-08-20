Eine Niederlage für den Berliner SC besiegelte den 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Berliner SC und VFC Plauen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 20 Zuschauer waren auf dem Hubertussportplatz NR1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Der Berliner SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Hakim, Yevchuk (55. Waldeck), Yilmazcelik (62. Joseski), Munajjed, Rexha (75. Olarte Kambergs), Lorenz (75. Dalal), Koomson (55. Kindt), Gültekin, (46. Okpalaike), Dogan

VFC Plauen: Teufel – (58. Ibisevic), Wunderlich, Koumpous, Plank, Schulz, Langer, Tauscher, Burdusudis (90. Tiepner), Liebig

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20