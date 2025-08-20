Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am vergangenen Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FC Förderkader Rene Schneider machtlos und wurde mit 2:4 (1:4) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Danylo Sorokolita für Förderkader traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Sorokolita den Ball ins Netz (9.).

9. Minute: VFC Plauen liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Paul Bammler, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Langer, Schulz, Burdusudis (72. Tiepner), Tauscher, Petzold, Liebig, Koumpous, Ibisevic (72. Bammler), Plank

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Sorokolita (33. Schultz), Schmidt, Asad (64. Zepuntke), Wolff (70. Apelt), Bloch (76. Kruse), Sanguinette, Rülke (64. Walkhoefer), Lampe, Sahwil (64. Latta), Ahrens

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50