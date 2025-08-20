Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am vergangenen Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Babelsberg beobachten.

Mirac Sanci traf für den SV Babelsberg 03 U19 in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz.

VFC Plauen und SV Babelsberg 03 U19 – 1:1 in Minute 54

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Spieler Nummer 3 wurde für David Langer eingesetzt und Spieler Nummer 17 für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite räumten Amadeus Ebel für Jannes Holm und Destiny Agbai für Dmytro Chornenkyi den Platz. Die Bemühungen zahlten sich jedoch nicht aus.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Babelsberg 03 U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Adeeb Yonan Matti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Potsdamer gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Wunderlich, Liebig, Plank, Tauscher (85. Tiepner), Schulz, Koumpous (39. Langer), Petzold, Ibisevic (15. Burdusudis)

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Wiegand, Ebel (80. Holm), Perovic, Grundmann, Sanci (60. Wöll), Uysal (85. Matti), Willert (60. Wischnat Mejia), Agbai (80. Chornenkyi), Droste, Salaske (85. Riemann)

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40