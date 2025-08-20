Signifikant unterlegen zeigte sich der VFC Plauen im Spiel gegen den FC Hertha 03 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Leon Strana das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Ben Schulz erzielt.

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – 24. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (86.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (46. Plank), (38. Ibisevic), Koumpous, Schulz, Langer (46. Tauscher), Wunderlich, Liebig, Petzold

FC Hertha 03: Kiwus – Schulz, Strana (58. Baba), Kozian (73. Schultze), Sperling, Dögenci (82. Dimitriou), Bayindir, Steinrücken, Kirakos (58. Meki), Van-Dunem (46. Sylla), Weber

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71