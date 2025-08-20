Signifikant unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 am vergangenen Samstag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Berlin ist mit einer deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 steckte zweimal Gelb ein (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

Minute 60: VFC Plauen liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Bereits drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Plank, Langer, Tauscher, Koumpous, Liebig, Schulz, Wunderlich, Burdusudis (70. Ibisevic), Petzold

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77