Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Wochenende hat der VFC Plauen im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die Tennis Borussia Berlin U19 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1).

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – Minute 60

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 23 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.+5). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Plank, Petzold, Wunderlich, Burdusudis (70. Ibisevic), Tauscher, Schulz, Langer, Koumpous, Liebig

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77