Ergebnis 1. Spieltag FC Mecklenburg Schwerin U19 sichert sich knappen 3:2-Sieg gegen VFC Plauen
Der FC Mecklenburg Schwerin U19 errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.
Schwerin/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.
Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).
FC Mecklenburg Schwerin U19 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plauener aber nicht mehr aufholen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Zellmann, Henke, Shalabai, Szulczyk (70. Bilson), Röpke, Domres (46. Pischel), Fuchs (83. Barati), Rühlke, Hartig, Elgezawy (83. Jaap)
VFC Plauen: – Petzold, Liebig, Koumpous, Burdusudis, Wunderlich, Tauscher, Plank, Langer
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65