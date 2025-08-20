Ergebnis 1. Spieltag FC Mecklenburg Schwerin U19 sichert sich knappen 3:2-Erfolg gegen VFC Plauen
Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem FC Mecklenburg Schwerin U19 ein 3:2 (2:1)-Triumph über den VFC Plauen.
Schwerin/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.
Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).
1:1 im Duell zwischen FC Mecklenburg Schwerin U19 und VFC Plauen – Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
Nur eine Minute vor Spielende gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Domres (46. Pischel), Rühlke, Röpke, Zellmann, Elgezawy (83. Jaap), Szulczyk (70. Bilson), Henke, Hartig, Shalabai, Fuchs (83. Barati)
VFC Plauen: – Wunderlich, Tauscher, Burdusudis, Plank, Koumpous, Liebig, Langer, Petzold
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65