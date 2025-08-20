Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Charalampos Koumpous (VFC Plauen) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).

18. Minute FC Mecklenburg Schwerin U19 gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Es blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plauener aber nicht mehr wettmachen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Rühlke, Henke, Zellmann, Fuchs (83. Barati), Domres (46. Pischel), Shalabai, Röpke, Elgezawy (83. Jaap), Hartig, Szulczyk (70. Bilson)

VFC Plauen: – Wunderlich, Petzold, Langer, Liebig, Plank, Tauscher, Koumpous, Burdusudis

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65