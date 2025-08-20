Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.

Gleich nach Spielstart schoss Charalampos Koumpous das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Plauener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Hartig, Fuchs (83. Barati), Elgezawy (83. Jaap), Henke, Szulczyk (70. Bilson), Domres (46. Pischel), Zellmann, Röpke, Rühlke, Shalabai

VFC Plauen: – Burdusudis, Petzold, Koumpous, Langer, Tauscher, Plank, Liebig, Wunderlich

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65