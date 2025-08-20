Ergebnis 1. Spieltag FC Mecklenburg Schwerin U19 erkämpft knappen 3:2-Sieg gegen VFC Plauen
Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.
Schwerin/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.
Charalampos Koumpous (VFC Plauen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).
FC Mecklenburg Schwerin U19 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plauener aber nicht mehr einholen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Röpke, Henke, Rühlke, Hartig, Fuchs (83. Barati), Szulczyk (70. Bilson), Shalabai, Domres (46. Pischel), Elgezawy (83. Jaap), Zellmann
VFC Plauen: – Langer, Petzold, Wunderlich, Liebig, Koumpous, Plank, Burdusudis, Tauscher
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65