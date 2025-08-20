Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem FC Mecklenburg Schwerin U19 ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Am Samstag haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Plauener konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plauener aber nicht mehr einholen. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Hartig, Domres (46. Pischel), Szulczyk (70. Bilson), Shalabai, Henke, Elgezawy (83. Jaap), Fuchs (83. Barati), Rühlke, Röpke, Zellmann

VFC Plauen: Nahrendorf – Liebig, Petzold, Schulz (69. Richter), Plank, Burdusudis, Wunderlich, Tauscher, Langer (69. Spörl), Krantz (83. Walzel), Koumpous

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65