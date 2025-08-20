Der FC Hertha 03 errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Ernst-Reuter-Sportforum NR1 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Berliner gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Plauen.

In Minute 20 schoss Wesa Den Araujo Van-Dunem das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

Minute 62: FC Hertha 03 führt mit zwei Toren

17 Minuten nach der Pause konnte Ben Schulz (Hertha) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 2:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Kirakos, Strana (60. Meki), Sperling, Kozian (28. Dögenci), Ögüt, Van-Dunem (70. Soliman), Güler (60. Voigt), Sylla, Bunger, Schulz

VFC Plauen: Nahrendorf – Mohammadi (54. Burdusudis), Schulz (79. Ibisevic), Liebig (41. Spörl), Petzold, Koumpous, Langer, Tauscher, Plank, Wunderlich, Krantz

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69