Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der FC Hertha 03 vor 69 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten das Team aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Wesa Den Araujo Van-Dunem (FC Hertha 03) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

62. Minute: FC Hertha 03 liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Ben Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (62.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Güler (60. Voigt), Schulz, Van-Dunem (70. Soliman), Sylla, Kirakos, Kozian (28. Dögenci), Strana (60. Meki), Ögüt, Sperling, Bunger

VFC Plauen: – Langer, Koumpous, Plank, Schulz (79. Ibisevic), (54. Burdusudis), Tauscher, Liebig, Petzold, Wunderlich

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69