Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der FC Hertha 03 vor 69 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten die Gäste aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

Minute 62: FC Hertha 03 führt mit zwei Toren

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Ben Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (62.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Strana (60. Meki), Schulz, Kirakos, Van-Dunem (70. Soliman), Ögüt, Güler (60. Voigt), Kozian (28. Dögenci), Sylla, Sperling

VFC Plauen: – Koumpous, (54. Burdusudis), Schulz (79. Ibisevic), Wunderlich, Petzold, Langer, Liebig, Plank, Tauscher

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69