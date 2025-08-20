Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der FC Hertha 03 vor 69 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten die Gäste aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach lediglich 20 Minuten schoss Wesa Den Araujo Van-Dunem das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

Minute 62: FC Hertha 03 führt mit zwei Toren

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Ben Schulz (Hertha) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 2:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Schulz, Van-Dunem (70. Soliman), Sperling, Kozian (28. Dögenci), Güler (60. Voigt), Kirakos, Ögüt, Sylla, Strana (60. Meki), Bunger

VFC Plauen: – Tauscher, Koumpous, Petzold, Schulz (79. Ibisevic), Langer, (54. Burdusudis), Liebig, Plank, Wunderlich

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69