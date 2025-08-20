Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der FC Hertha 03 vor 69 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Wesa Den Araujo Van-Dunem (FC Hertha 03) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 führt mit 2:0 – Minute 62

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Güler (60. Voigt), Schulz, Sperling, Kozian (28. Dögenci), Strana (60. Meki), Sylla, Kirakos, Van-Dunem (70. Soliman), Bunger, Ögüt

VFC Plauen: – Liebig, Tauscher, Petzold, Koumpous, Wunderlich, Langer, Schulz (79. Ibisevic), (54. Burdusudis), Plank

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69