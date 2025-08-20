Der FC Hertha 03 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

2:0 Vorsprung für FC Hertha 03 – 62. Minute

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Strana (60. Meki), Sperling, Kirakos, Sylla, Güler (60. Voigt), Van-Dunem (70. Soliman), Ögüt, Schulz, Kozian (28. Dögenci)

VFC Plauen: – Petzold, Schulz (79. Ibisevic), Liebig, Plank, (54. Burdusudis), Langer, Tauscher, Koumpous, Wunderlich

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69