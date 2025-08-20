Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen heimste der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Norman Zschach, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war es vorbei mit der Führung für die Plauener. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

93. Minute SC Borea Dresden gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Semar, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Exner, Mätzler, Mikulsky, Walther (64. Shafei), Fröhlich, Mende (82. Wagner), Schulze, Goebel

VFC Plauen: – Wunderlich, Liebig, Plank, Koumpous, Langer, Tauscher, Schulz, Ibisevic (54. Bammler), Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40