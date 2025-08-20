Ergebnis 1. Spieltag Enger Sieg: FC Mecklenburg Schwerin U19 gewinnt 3:2 gegen VFC Plauen
Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimste der FC Mecklenburg Schwerin U19 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.
Schwerin/MTU. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).
Gleich nach Anpfiff schoss Charalampos Koumpous das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).
FC Mecklenburg Schwerin U19 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 18
Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Schwerin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 1
Nur eine Minute vor Schluss gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Elgezawy (83. Jaap), Rühlke, Domres (46. Pischel), Hartig, Henke, Szulczyk (70. Bilson), Röpke, Fuchs (83. Barati), Shalabai, Zellmann
VFC Plauen: – Plank, Petzold, Liebig, Wunderlich, Langer, Tauscher, Burdusudis, Koumpous
Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65