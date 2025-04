Erfurt/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SpVgg. Eintracht Erfurt und VfL Halle 96 I (U19). 21 Zuschauer verfolgten das Spiel .

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen) eine Gelbe Karte an die Gäste (25.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Sascha Horn die Gäste in Führung (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Erfurt

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 18

Aufstellung und Statistik: SpVgg. Eintracht Erfurt – VfL Halle 96 I (U19)

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Koto'o Djouokou, Visargov (60. Voigt), Nowak, Dewart, Lindenbeck (70. Schmidt), Schwebs, Kodamani (70. Azimi), Hein (88. Berghofer), Radzhabov, Broisch

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Ugoh (90. Aigbogun), Danyi, Meyer, Beese, Rayko, Skriptsov (65. Kaiser), Gelanew (89. Unthan), Haensch, Schäller, Horn

Tore: 0:1 Sascha Horn (54.); Schiedsrichter: Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen); Assistenten: Omar Ghajar, Axel Nathansky; Zuschauer: 21