Kein Punktgewinn für Berliner SC: Im eigenen Stadion musste das Team am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Berlin/MTU. Auf dem Hubertussportplatz NR1 haben 20 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Berliner SC und dem VFC Plauen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Der Berliner SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Lorenz (75. Dalal), Gültekin, Hakim, (46. Okpalaike), Rexha (75. Olarte Kambergs), Koomson (55. Kindt), Munajjed, Yilmazcelik (62. Joseski), Yevchuk (55. Waldeck), Dogan

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (90. Tiepner), Langer, Schulz, Koumpous, Tauscher, Plank, Liebig, (58. Ibisevic), Wunderlich

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20