Signifikant unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Spieler Nummer 10 für Berlin traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die Tennis Borussia Berlin U19 steckte zweimal Gelb ein (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – Minute 60

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Bereits drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Petzold, Koumpous, Plank, Wunderlich, Schulz, Burdusudis (70. Ibisevic), Tauscher, Liebig, Langer

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77