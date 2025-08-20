Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Sonntag hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Ben Schulz erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (86.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Liebig, Schulz, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Petzold, Wunderlich, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Dögenci (82. Dimitriou), Kirakos (58. Meki), Steinrücken, Sperling, Kozian (73. Schultze), Van-Dunem (46. Sylla), Weber, Strana (58. Baba), Schulz

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71