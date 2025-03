Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:8 (0:3) verließ der VfL Halle 96 I (U19) an diesem Wochenende das Spielfeld in Halle. Die SFC Stern 1 fuhren siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Die 25 Beobachter haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber VfL Halle 96 I (U19) ein ernüchterndes 1:8 (0:3) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Unger (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). Joshua Bradley Olunchi Ungu traf für die SFC Stern 1 in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Berliner waren aber noch nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor durch Ferdinand Gefrörer erzielt.

33. Minute: VfL Halle 96 I (U19) mit 0:2 im Rückstand

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Michael Störmer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ungu konnte gleich zwei mal in Minute 33 und 48 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den VfL Halle 96 I (U19). In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Niklas Fiolka traf für Stern in Minute 59, Mohammad Alhasan in Minute 65 und Yasin Jouini in Minute 80. Spielstand 7:1 für die SFC Stern 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Emre Özkaya (Stern) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 1:8 verließen die Berliner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SFC Stern 1

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Hajdarpasic, Meyer (61. Prokein), Schäller, Haensch, Stachyra (57. Gelanew), Geyer (79. Skriptsov), Rayko, Danyi (46. Horn), Beese, Anteneh

SFC Stern 1: Salihovic – Özkaya, Wundram (46. Culubali), Valenzuela Chmieleski, Gefrörer, Ungu (55. Alhasan), Pantos, Wanyama (55. Bassey), Jakupovic (78. Jouini), Wolf (46. Fiolka), Garbulowski

Tore: 0:1 Joshua Bradley Olunchi Ungu (15.), 0:2 Ferdinand Gefrörer (33.), 0:3 Joshua Bradley Olunchi Ungu (33.), 0:4 Joshua Bradley Olunchi Ungu (48.), 1:4 Jari Geyer (49.), 1:5 Niklas Fiolka (59.), 1:6 Mohammad Alhasan (65.), 1:7 Yasin Jouini (80.), 1:8 Emre Özkaya (87.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arick Rose, Franz Deutschbein; Zuschauer: 25