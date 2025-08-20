Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Trainer Marco Daniel Krzyzek aus dem Spiel mit dem VFC Plauen vom Platz.

Berlin/MTU. 5:1 (2:0) in BFC: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gäste aus Plauen untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Felgentreff den Ball ins Netz.

Doppelpack von Justin Felgentreff bringt BFC DYNAMO U19 2:0 in Führung – 22. Minute

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Nur kurz darauf gelang es Damien Schade, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (79.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Bartholome (59. Schade), Zefi, Kämpf (69. Getahum), Gnodtke, Leiting, Destanovic (59. Polte), Donat (80. Alekeachah), Eaton V (80. Akuamoah), Giese, Felgentreff (80. Goedicke)

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Langer, Zapf (63. Liebig), Plank, Burdusudis (84. Tiepner), Wunderlich, Koumpous

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31