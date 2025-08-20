Der BFC DYNAMO U19 unter Leitung von Trainer Marco Daniel Krzyzek feierte einen überlegenen Erfolg über den VFC Plauen mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Berlin/MTU. 5:1 (2:0) in BFC: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der 22. Spielminute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Schon vier Minuten darauf konnte Damien Schade (BFC) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 5:1 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Felgentreff (80. Goedicke), Destanovic (59. Polte), Bartholome (59. Schade), Gnodtke, Eaton V (80. Akuamoah), Kämpf (69. Getahum), Donat (80. Alekeachah), Giese, Leiting, Zefi

VFC Plauen: Teufel – Plank (84. Walzel), Zapf (63. Liebig), Spörl (63. Schulz), Langer, (84. Richter), Wunderlich, Schulz, Koumpous, Burdusudis (84. Tiepner), Krantz

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31