8:0 (3:0) in Hertha: Ganze acht Bälle hat das Team von Tilman Käpnick, der FC Hertha 03, am Samstag im Tor der Gegner aus Halle untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Gabrijel Jure Kozian das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Berliner legten in der 26. Minute nach. Diesmal war Leon Strana der Torschütze.

FC Hertha 03 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 26. Minute

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tilman Käpnick im gegnerischen Tor. Ben Schulz traf in Minute 43, Samet Ögüt in Minute 57, Kozian in Minute 62, Strana in Minute 76 und Mohammed Soliman in Minute 78. Spielstand 7:0 für den FC Hertha 03.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 8:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der FC Hertha 03 hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VfL Halle 96 I (U19)

FC Hertha 03: Kiwus – Voigt (62. Purgar), Kirakos, Ögüt, Dögenci, Meki (62. Dimitriou), Güler, Schulz, Kozian, Beresh (62. Soliman), Strana

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Stachyra, Kaiser, Heute, Meyer, Danyi (62. Heute), Geyer, Rayko, Skriptsov, Onyedeke, Beese

Tore: 1:0 Gabrijel Jure Kozian (8.), 2:0 Leon Strana (26.), 3:0 Ben Schulz (43.), 4:0 Samet Ögüt (57.), 5:0 Gabrijel Jure Kozian (62.), 6:0 Leon Strana (76.), 7:0 Mohammed Soliman (78.), 8:0 Ben Schulz (87.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Franziska Koch, Henrik Schmidt; Zuschauer: 10