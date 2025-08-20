Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich die Tennis Borussia Berlin U19 vor 50 Fußballfans über einen soliden 5:3 (0:3)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Am Samstag haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (0:3). In einer überraschenden Wende hat die Tennis Borussia Berlin U19 nach einem deutlichen Rückstand den VFC Plauen mit einem 5:3 (0:3) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und brachte den Plauenern unerwartet die Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Leonard Krantz (31.) erzielt wurde.

Tennis Borussia Berlin U19 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Krantz (86. Richter), Schulz, Mohammadi (61. Tiepner), Liebig, Wunderlich (71. Gönül), Spörl, Koumpous (86. Kolomiiets), Langer, Petzold

Tore: 0:1 (21.), 0:2 Leonard Krantz (31.), 0:3 Mustafa Mohammadi (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50