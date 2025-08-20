Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielten Marco Daniel Krzyzek und sein Team BFC DYNAMO U19 gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Berlin/MTU. 5:1 (2:0) in BFC: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gäste aus Plauen untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Berliner legten in der 22. Minute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

22. Minute: BFC DYNAMO U19 in Führung dank Doppelpack von Justin Felgentreff – 2:0

Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, das Match war jedoch verloren. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Damien Schade den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (79.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Der BFC DYNAMO U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Destanovic (59. Polte), Giese, Gnodtke, Kämpf (69. Getahum), Zefi, Eaton V (80. Akuamoah), Donat (80. Alekeachah), Leiting, Bartholome (59. Schade), Felgentreff (80. Goedicke)

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Wunderlich, Plank, Langer, Schulz, Burdusudis (84. Tiepner), Zapf (63. Liebig)

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31