Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Trainer Marco Daniel Krzyzek aus dem Spiel mit dem VFC Plauen vom Platz.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Gegner aus Plauen überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der 22. Minute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

22. Minute: BFC DYNAMO U19 vorne dank Doppelpack von Justin Felgentreff – 2:0

Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Damien Schade, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (79.). Der BFC DYNAMO U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Gnodtke, Donat (80. Alekeachah), Zefi, Leiting, Kämpf (69. Getahum), Felgentreff (80. Goedicke), Bartholome (59. Schade), Giese, Destanovic (59. Polte), Eaton V (80. Akuamoah)

VFC Plauen: Teufel – Plank, Burdusudis (84. Tiepner), Koumpous, Wunderlich, Langer, Zapf (63. Liebig), Schulz

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31