Der BFC DYNAMO U19 unter Leitung von Trainer Marco Daniel Krzyzek feierte ein deutliches Ergebnis über den VFC Plauen mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Berlin/MTU. 5:1 (2:0) in BFC: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Felgentreff den Ball ins Netz.

Doppelpack von Justin Felgentreff bringt BFC DYNAMO U19 2:0 in Führung – 22. Minute

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Damien Schade, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (79.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Destanovic (59. Polte), Donat (80. Alekeachah), Gnodtke, Kämpf (69. Getahum), Bartholome (59. Schade), Zefi, Giese, Eaton V (80. Akuamoah), Felgentreff (80. Goedicke), Leiting

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (84. Tiepner), Langer, Wunderlich, Koumpous, Plank, Schulz, Zapf (63. Liebig)

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31