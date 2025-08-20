Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten das Team aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

Doppelpack von bringt FC Förderkader Rene Schneider 2:0 in Führung – 42. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 7 den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Rostocker gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Langer, Plank, Burdusudis (46. Schulz), Petzold (75. Walzel), Krantz, Tauscher (75. Tiepner), Schulz, Koumpous, Wunderlich, Spörl

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80