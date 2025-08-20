Der FC Förderkader Rene Schneider unter Leitung von Trainer Marcel Jankowski feierte einen überlegenen Erfolg über den VFC Plauen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker waren den Gästen aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Rostocker waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 42 wurde ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 10 erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Koumpous, Burdusudis, Schulz, Tauscher (75. Tiepner), Plank, Langer, Petzold

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80