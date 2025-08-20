Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Die Rostocker legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze.

Doppelpack von bringt FC Förderkader Rene Schneider 2:0 in Führung – 42. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Langer, Petzold, Burdusudis, Schulz, Tauscher (75. Tiepner), Wunderlich, Plank

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80