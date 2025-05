Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern des SportforumsKR2 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Halle mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Emanuel Zefi traf für den BFC DYNAMO U19 in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte einmal Gelb (25.). Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Damien Schade erzielt.

BFC DYNAMO U19 führt nach 45 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 65: BFC traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Justin Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Nur drei Minuten darauf konnte Max Matthes Ramoth (BFC) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der BFC DYNAMO U19 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VfL Halle 96 I (U19)

BFC DYNAMO U19: Höhne – Wurster, Kämpf (73. Goedicke), Zefi, Gnodtke, Leiting, Schade (73. Alekeachah), Hagan (58. Felgentreff), Sellenthin, Ramoth (76. Loyda), Sambale

VfL Halle 96 I (U19): Hanstein – Geyer (75. Skriptsov), Danyi, Beese, Schäller, Stachyra (46. Kaiser), Uguru, Rayko, Heute, Meyer (84. Prokein), Haensch (82. Horn)

Tore: 1:0 Emanuel Zefi (21.), 2:0 Damien Schade (45.), 3:0 Justin Felgentreff (65.), 4:0 Max Matthes Ramoth (68.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Sebastian Werner, Uwe Weitzmann; Zuschauer: 30