Am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der VFC Plauen vor 80 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1 freuen.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen mit 2:0 vorne – Minute 45

Kurz vor dem Pfiff konnte David Langer (Plauen) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 2:0 verließen die Plauener den Platz als Sieger. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Wunderlich, Langer, Liebig, Tauscher, Burdusudis, Plank, Schulz, Koumpous (83. Ibisevic)

SFC Stern 1: Mertens – Gritli (57. Bassey), Wundram (83. Ovaciuc), Uhlmann, Gefrörer (83. Fiolka), Wolf (46. Özkaya), Aydin, Zimpel, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Garbulowski (46. Alhasan), Wanyama

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80