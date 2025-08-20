Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 1:4 (0:1) gegen Babelsberg eine Niederlage eingestehen müssen.

Mirac Sanci (SV Babelsberg 03 U19) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Elias Burdusudis erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel VFC Plauen gegen SV Babelsberg 03 U19 – 54. Minute

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Spieler Nummer 3 wurde für David Langer eingesetzt und Spieler Nummer 17 für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite räumten Amadeus Ebel für Jannes Holm und Destiny Agbai für Dmytro Chornenkyi den Platz. Die Bemühungen zahlten sich jedoch nicht aus.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Babelsberg 03 U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Adeeb Yonan Matti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Potsdamer entschieden. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Wunderlich, Plank, Liebig, Ibisevic (15. Burdusudis), Schulz, Petzold, Tauscher (85. Tiepner), Koumpous (39. Langer)

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Sanci (60. Wöll), Uysal (85. Matti), Ebel (80. Holm), Agbai (80. Chornenkyi), Grundmann, Willert (60. Wischnat Mejia), Droste, Wiegand, Salaske (85. Riemann), Perovic

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40